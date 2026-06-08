"الصحة السعودية" تحذر: "نظام الطيّبات" قد يعرض لمضاعفات خطيرة

حذّرت وزارة الصحة السعودية من اتباع ما يسمى بـ "نظام الطيبات" لمضاعفاته الصحية الخطيرة، بعد رصد حالات صحية تأثرت بسبب إيقاف جرعات الإنسولين وأدوية السكري، حيث استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة.

الوزارة شددت في بيان على ضرورة عدم اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميًا أو استخدامه بديلًا عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص.

وقالت إن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الإنسولين أو أدوية السكري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة، دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

نبّهت الوزارة على أن تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى "نافعة" و"ضارة" أو استبعاد مجموعات غذائية أساسية دون مبرر طبي، قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، محذّرةً من الترويج للإفراط في السكريات أو الدهون المشبعة باعتباره خيارًا آمنًا للجميع.

النمط الغذائي الصحي، بحسب بيان الوزارة، يقوم على التوازن والتنوع، من خلال الإكثار من الخضراوات، وتناول الفواكه بكميات مناسبة، واختيار الحبوب الكاملة، وتنويع مصادر البروتين، والحد من السكريات المضافة والمشروبات المحلّاة والدهون المشبعة والملح.

دعت وزارة الصحة السعودية كل من أوقف علاجًا موصوفًا أو خفّض جرعته إلى مراجعة طبيبه وعدم انتظار ظهور المضاعفات، مع أهمية استشارة الطبيب وأخصائي التغذية المعتمدين قبل اتباع أي نظام غذائي ذي أهداف علاجية وذلك حفاظًا على صحة المجتمع.