السعودية وأوزبكستان تستهدفان رفع الاستثمارات المشتركة إلى 30 مليار دولار

قفز حجم الاستثمارات السعودية في أوزبكستان 400% الأعوام الـ5 الماضية ليصل إلى 26 مليار دولار حاليا، في وقت يعمل فيه مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي على توسيع نطاق الشراكات عبر جولات ميدانية داخل المملكة تستهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وربطها بالجانب الأوزبكي، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للمجلس فيصل باعبدالله.

من 5 مليارات دولار في 2021 إلى 26 مليارا حاليا

أوضح باعبدالله أن البلدين يستهدفان رفع الاستثمارات إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وقال: في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات بين البلدين في 2020 سوى 200 ألف دولار، ارتفعت بقوة بعد توقيع اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار في 2021، وصولا إلى المستويات الحالية البالغة 26 مليار دولار.

وقال بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 594 مليون دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس نفذ جولة شملت مكة المكرمة وجدة والطائف، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، إلى جانب العمل مع الغرف التجارية في تلك المناطق لتعزيز مشاركة المناطق في تدفقات الاستثمار الثنائية.

التركيز على قطاعي السياحة والزراعة

أوضح أن الجولة ركزت على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، والزراعة، والأغذية، والإنشاءات، وتقنية المعلومات، والمالية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب عقد ورش عمل لرؤساء اللجان والمستثمرين للتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف تفعيل الاستثمارات المشتركة سواء عبر دخول المستثمرين الأوزبك إلى السوق السعودية أو توسع المستثمرين السعوديين في أوزبكستان.

باعبدالله أشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والزراعة والأغذية والمنسوجات والسياحة، في إطار إستراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتا إلى أن جولة مماثلة مرتقبة في بقية الغرف التجارية في السعودية خلال الفترة المقبلة.

على صعيد العلاقات الاستثمارية، بين أن مجلس الأعمال تأسس في 2021، وعقد أول اجتماع مشترك في العام ذاته، فيما كان آخر اجتماع في أكتوبر 2025، مع التحضير لعقد الاجتماع السابع في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال هذا العام.

باعبدالله أضاف، أن المجلس يستهدف رفع إجمالي التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مدعوما بشراكات إستراتيجية مع الحكومة الأوزبكية التي تنظر إلى المستثمر السعودي كشريك موثوق.

أوزبكستان تحدد السعودية ضمن أبرز مستهدفاتها الاستثمارية في 2026

بدأت الحكومة الأوزبكية وفقا لرئيس المجلس، مطلع 2026 بدعم شركاتها الراغبة في الاستثمار الخارجي، وحددت السعودية ضمن أبرز الوجهات المستهدفة، وهو ما دفع المجلس إلى تكثيف زياراته للمناطق السعودية لعرض الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين.

في سياق متصل، أشار باعبدالله إلى تنظيم فعالية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيارة رفيعة المستوى من الجانب الأوزبكي، تتضمن عقد طاولة مستديرة بمشاركة شركات من عدد من القطاعات، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية.

أكد أن حجم الاستثمارات الأوزبكية في السعودية لا يزال محدودًا، لكنه وصف ذلك بـ«الطبيعي» في ظل حداثة العلاقات الاستثمارية، متوقعا تسارع نموها خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن البيئة الاستثمارية في أوزبكستان ودعم حكومتها للتوسع .