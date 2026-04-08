السعودية : نأمل أن يوقف اتفاق إطلاق النار أي اعتداءات تمس سيادة الدول

أكدت السعودية دعمها لجهود باكستان للوساطة بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم، يحقق الأمن والاستقرار ويعالج القضايا التي تسببت بزعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود، بحسب بيان للخارجية السعودية.

الرياض أكدت أيضا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م دون أية قيود.

البيان أضاف "أن المملكة تأمل أن يشكل وقف إطلاق النار فرصة للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها".