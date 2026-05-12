"السعودية للمقاولين" و"السعودية للمياه" تطلقان برنامج التأهيل الموحد لمقاولي قطاع المياه

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمياه "برنامج التأهيل الموحد لمقاولي قطاع المياه" الخاص بمشاريع الهيئة السعودية للمياه، بحضور، لتعزيز التكامل المؤسسي وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية المائية، وتتويجًا لاتفاقية التفاهم الموقعة سابقًا بين الطرفين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم خلال الإطلاق اليوم أن هذه الشراكة تأتي في إطار عمل الهيئة السعودية للمياه مع الجهات المعنية كافة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن البرنامج يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم قطاع المقاولات المتخصص في المياه، ويعكس توجه الهيئة نحو بناء منظومة تأهيل قائمة على معايير فنية واضحة تضمن جودة التنفيذ وتعزز تنافسية المقاولين.

من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان أن التعاون بين الهيئتين يجسد نموذجًا للتكامل المؤسسي في تطوير برامج تأهيل متخصصة تخدم قطاعًا حيويًا، مشيرًا إلى أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات المهنية، ويركز على المعايير الفنية والحوكمة والالتزام التنظيمي، بما يرفع مستوى الجاهزية المهنية للمقاولين ويعزز موثوقية تنفيذ المشاريع، ويندرج تحت المهام المناطة بالهيئة السعودية للمقاولين التي تُعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات التنفيذية المميزة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تمكّن المقاولين من الحصول على "التأهيل المسبق" وفق معايير تقييم فنية دقيقة، مما يوفر مؤشرًا عالي الموثوقية للهيئة السعودية للمياه عند تنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنافسية والشفافية في قطاع المقاولات، وضمان تنفيذ الأعمال التطويرية والمشاريع الإستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة، بما يُسهم في بناء وتطوير الخبرات المحلية في قطاع البناء والتشييد المرتبط بالمياه.

ويوفر البرنامج منصة موحدة تجمع مشاريع الهيئة السعودية للمياه، مما يعزز الفرص الاستثمارية للمقاولين، حيث يُشترط للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة اجتياز البرنامج وفق معايير أساسية.

ودعت الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الدخول عبر منصة "مُقاول"، والتوجه إلى "بوابة ارتقاء"، والمبادرة بتعبئة البيانات المطلوبة للبدء في إجراءات التأهيل المسبق.