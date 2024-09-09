الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
السعودية توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في العمرة

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 10:1 |1 دقائق قراءة
السعودية توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في العمرةصلاة الجمعة في المسجد الحرام. "واس"

أوقفت وزارة الحج والعمرة التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية عاملة في مجال العمرة، من أصل 5800 وكالة، وإمهالها 10 أيام لتصحيح أوضاعها، وذلك بناء على نتائج التقييم الدوري المعتمد، وما رصد من قصور في مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات لدى تلك الوكالات.

الإيقاف للتأشيرات الجديدة فقط

الوزارة أوضحت أن الإيقاف يقتصر على إصدار التأشيرات الجديدة فقط، ويأتي ضمن منهجية تنظيمية تهدف إلى تمكين الوكالات من معالجة ملاحظات التصنيف ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، على أن يعاد تفعيل التعاقدات بعد انتهاء المهلة واستكمال المتطلبات اللازمة.

عبدالله قاضي

مختصون لـ "الاقتصادية": تأشيرات العمل المؤقت ستخفض تكلفة خدمات الحجاج والمعتمرين

يتوقع أن تسهم اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل...

Wed, 09 2024

التأشيرات السارية لن تتأثر

أكدت أن المعتمرين الذين لديهم تأشيرات سارية أو حجوزات قائمة لن يتأثروا بهذا الإجراء، إذ تستمر الخدمات المقدّمة لهم دون أي تغيير، مضيفةً أن تطبيق التصنيف المعتمد ومؤشرات الأداء يعد إجراء تنظيميا أساسيا يهدف إلى رفع مستوى الالتزام لدى مقدمي الخدمة، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع التأكيد على أن حماية حقوق المعتمرين واستمرارية خدمتهم تمثل أولوية في جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة.

إجراءات نظامية بحق الوكالات المخالفة

من جهته بين المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدا استمرار الوزارة في تطبيق أدوات الرقابة والتقييم بما يعزز موثوقية منظومة العمرة ويحفظ حقوق المعتمرين.

التعريفات
السعوديةالحج والعمرةالتأشيرات
