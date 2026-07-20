أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال تنفيذ عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية القائمة للأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 و2030، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.1 مليار ريال، بالتزامن مع إصدار صكوك حكومية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 17.2 مليار ريال.

وأوضح المركز أن العملية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الدين الحكومي، وإدارة الاستحقاقات المستقبلية، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتعزيز استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

5 شرائح تمتد آجال استحقاقها حتى 2041

قسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح بإجمالي نحو 17.2 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 1.45 مليار ريال تستحق في 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية نحو 1.62 مليار ريال تستحق في 2033.

وجاءت الشريحة الثالثة الأكبر حجمًا بقيمة تقارب 10.55 مليار ريال تستحق في 2036، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة نحو 1.74 مليار ريال تستحق في 2039، في حين بلغت قيمة الشريحة الخامسة نحو 1.80 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في 2041.

تعيين 5 مديرين رئيسيين للإصدار

عيّن المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية كلًا من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، وشركة الأهلي المالية (SNB Capital)، وشركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital)، وشركة الجزيرة للأسواق المالية (Aljazira Capital)، وشركة الإنماء المالية (Alinma Investment)، مديرين رئيسيين بشكل مشترك لإدارة عملية الإصدار.

تطوير السوق المحلية للصكوك

وتأتي المبادرة في إطار إستراتيجية المركز الهادفة إلى تطوير السوق المحلية للصكوك، وإدارة التزامات الدين الحكومي بكفاءة، وإعادة هيكلة الاستحقاقات بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز عمق سوق الدين المحلية.