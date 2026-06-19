وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى السعودية في الترتيب الـ17 بين كبار المستثمرين بأداة الدين الأمريكية.

على أساس سنوي، رفعت السعودية حيازتها 10% بمشتريات قيمتها 12.6 مليار دولار خلال عام، ارتفاعا من 127.7 مليار دولار في مايو 2025.

الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

فيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، تراجعت 0.8% في مايو الماضي على أساس شهري إلى 9.02 تريليون دولار، مع مبيعات أكبر حائزين لها وهي اليابان بنحو 67 مليار دولار إلى 1.14 تريليون دولار.

وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية ، ثم المملكة المتحدة ثانيا بـ948.6 مليار دولار بعد تجاوزها الصين للشهر الـ13 على التوالي.

الصين كانت أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية حتى 2019 عندما تجاوزتها اليابان بعد الحرب التجارية بين البلدين خلال ولاية دونالد ترمب الأولى.

فيما تجاوزتها المملكة المتحدة ابتداء من مايو 2025 لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، مع مبيعات بكين بالتزامن مع تجدد الحرب التجارية مع عودة ترمب للسلطة. خلال فبراير، حافظت بكين على ترتيبها ثالثا رغم خفض حيازتها إلى 693 مليار دولار.

وحدة التحليل المالي