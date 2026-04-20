السعودية تقود التحول في مسارات الشحن الإقليمية وتجارة البحر الأحمر

أسهمت الاضطرابات في التجارة العالمية في إعادة صياغة مسارات الشحن، ما عزز من تحول ممر البحر الأحمر إلى مركز محوري لسلاسل الإمداد العالمية، مع ترسيخ دوره كمنصة لخلق قيمة اقتصادية مستدامة، في ظل بروز السعودية قائدًا لهذا التحول الإقليمي، وفقا لما كشفه تقرير حديث صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع شركة فُلك البحرية بعنوان "تحولات التجارة، ممر البحر الأحمر، وخلق القيمة المحلية".

إعادة تعريف التنافسية البحرية في عدة مناطق

سلط التقرير الضوء على إعادة تشكيل التنافسية البحرية في مناطق البحر الأحمر والخليج العربي وشرق إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، وتبني التقنيات الحديثة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، تمثل ركائز أساسية تدعم ريادة السعودية في تعزيز مرونة ونمو التجارة.

تسارع الاستثمارات في البنية التحتية البحرية

أشار التقرير إلى أن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية سرعت من وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية البحرية وشبكات الشحن، مبرزًا جهود السعودية في تحديث الموانئ وتوسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز الربط البحري، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات.

تحول البحر الأحمر إلى منظومة لوجستية متكاملة

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "فُلك البحرية" عبدالله الزامل أن ممر البحر الأحمر يتطور من مجرد مسار عبور إلى منظومة لوجستية وصناعية متكاملة، تهدف إلى توطين الأنشطة ذات القيمة المضافة وتعزيز الروابط التجارية الإقليمية.

تأثير المتغيرات العالمية في توجهات الشركات

أشار الرئيس التنفيذي لشركة "فُلك البحرية" بول هيستبيك إلى أن التغيرات في الرسوم الجمركية وتداعيات الجائحة والاضطرابات الجيوسياسية سرعت من توجه الشركات نحو الأقلمة، ما رفع الطلب على الخدمات المخصصة التي تضمن سرعة وصول البضائع وتوزيعها بمرونة أكبر.

دور محوري للسعودية في تدفقات التجارة العالمية

أكدت مديرة مكتب OBG في السعودية بشرى كاراجادا أن التقرير يعكس الدور المحوري الذي تؤديه السعودية في تدفقات التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الفاعلين في منطقة البحر الأحمر يركزون على سرعة التكيف مع التغيرات وبناء مسارات تحول طويلة المدى.

التعاون الإقليمي مفتاح المرحلة المقبلة

اختتم التقرير بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمار المستمر في التقنيات والبنية التحتية الرقمية سيضمن بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم نمو التجارة في المنطقة على المدى الطويل.