السعودية تعزز شراكاتها التقنية مع "إريكسون" لتوسيع الاستثمارات الرقمية

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه اليوم مع الرئيس التنفيذي لمجموعة Ericsson بوريه إيكهولم، لمناقشة فرص توسيع استثمارات الشركة في السعودية، وتعزيز الشراكة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والجيل الخامس المتقدم، والشبكات السحابية، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، إلى جانب الابتكار في التقنيات الناشئة.

كما تناول الاجتماع مستهدفات توسيع التعاون في دعم تطور الشبكات والقدرات الرقمية، والبناء على الشراكات القائمة مع Ericsson، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة الاتصالات في السعودية.

السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات التقنية

أكد الجانبان أهمية السعودية بوصفها سوقًا جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره من بيئة ممكنة للنمو، ومنظومة شراكات فاعلة، ومشروعات وطنية متسارعة تعزز فرص الابتكار والتطوير، وهو ما انعكس في توسع حضور Ericsson عبر مقرها الإقليمي في العاصمة الرياض وشراكاتها مع الجهات الحكومية والمشغلين.

شراكة نصف قرن

من جانبه، أكد بوريه إيكهولم أن احتفاء Ericsson بمرور 150 عامًا على تأسيسها يتزامن مع شراكة ممتدة مع السعودية لنحو نصف قرن، مشيرًا إلى أن العلاقة تمثل إحدى أبرز محطات مسيرة الشركة، بدءًا من الإسهام في بناء شبكات الاتصالات الأولى وصولًا إلى دعم ريادة السعودية في تقنيات الجيل الخامس، بما يعكس مسارًا متواصلاً من التقدم المشترك وترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة للاستثمارات التقنية.