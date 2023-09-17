وزير الاتصالات: 340 ألف موهوب رقمي في السعودية .. أكبر تكتل بشري في المنطقة

أكد المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن السعودية ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، منوها بدورها المحوري في مجموعة العشرين من خلال مشاركتها في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود لسد الفجوة الرقمية العالمية، حيث تركز جمهورية الهند في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقال بمناسبة انعقاد أعمال منتدى قمة مجموعة العشرين في الهند "المملكة تفتخر اليوم بوجود قطاع تقني متطور أدى إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة تقنية رائدة بوجود قدرات رقمية وطنية بمؤهلات عالمية وبنية رقمية ممكنة وداعمة.

وتابع "كما أدت جملة هذه التطورات إلى إحراز تقدم في المؤشرات والتقارير العالمية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية 2023 بين دول مجموعة العشرين من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وحققت المرتبة الرابعة عالميا والمرتبة الثانية بين دول العشرين في مؤشر جاهزية التنظيمات الرقمية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأحرزت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي 2022، وتوجت هذه الجهود بتقدمها لتصبح بالمركز الأول في حجم استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة بواقع 446 مليون دولار في النصف الأول من 2023".

وحول جهودها المتصلة بالمجموعة فيما يختص بسد الفجوة الرقمية، شدد السواحة على حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات وإيجاد حلول رقمية، حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1 في المائة، إذ تعد من أفضل 3 دول على مستوى مجموعة العشرين في سد الفجوة الرقمية، متناولا جهود المملكة في مجال تنمية القدرات الرقمية، ما أدى إلى امتلاكها أكبر تكتل بشري للمواهب الرقمية في المنطقة بواقع 340 ألف عامل وعاملة.