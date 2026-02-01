السعودية تطلق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أطلقت السعودية الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)، وفتح باب التقديم أمام شركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني بهدف تهدف تعزيز جاذبية قطاع التعدين وتسريع وتيرة استكشاف الثروات المعدنية، وذلك وفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

إطلاق الجولة الثالثة يأتي ضمن جهود الوزارتين لتقليل مخاطر الاستثمار في المراحل المبكرة من أنشطة الاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، بما يسهم في دعم نمو قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية في المملكة.

وتقدّم الجولة الجديدة حزمة دعم متكاملة تشمل حوافز نقدية تصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف المؤهلة، بما في ذلك أعمال الحفر والفحوصات المعملية والدراسات الجيولوجية، إضافة إلى دعم تكاليف الأجور بنسبة تصل إلى 15% للكوادر الفنية والخبراء المقيمين في المملكة.

كما يوفر البرنامج تغطية تصل إلى 70% من إجمالي تكاليف رواتب الفنيين السعوديين (الجيولوجيين) خلال العامين الأولين، على أن ترتفع لاحقًا إلى 100% وفق متطلبات البرنامج، في إطار دعم تطوير الكفاءات الوطنية، وتوطين الوظائف، ونقل المعرفة الجيولوجية.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التقديم للجولة الثالثة اعتبارًا من 14 يناير 2026، مستفيدًا من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المملكة، وما تتمتع به من استقرار تشريعي وأطر تنظيمية مرنة وبنية تحتية داعمة لسلسلة القيمة التعدينية.

وحددت الوزارة الجدول الزمني للبرنامج، حيث تمتد مرحلة التقديم من 14 يناير حتى 31 مارس 2026، تليها مرحلة تقييم الطلبات وتوقيع الاتفاقيات خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 مايو 2026، فيما سيجري الإعلان عن المشاريع المؤهلة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2026.

وتشمل مراحل البرنامج تقديم بيانات الاستكشاف خلال مرحلة التعويض والسداد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2026، يليها التحقق الفني والمالي وصرف مبالغ التمكين في يناير 2027، على أن تُنشر بيانات الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خلال شهر أبريل 2027.

وأكدت الوزارة أن برنامج تمكين الاستكشاف يركّز على دعم استكشاف المعادن الإستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز المعرفة الجيولوجية ببيانات حديثة وفق المعايير الدولية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويسهم في تنمية الشركات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية.

ودعت الوزارة الشركات إلى التقديم المبكر للاستفادة من الجولة الثالثة، التي تتزامن مع انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، والذي يستعرض عالميًا فرص الاستثمار والزخم المتنامي لقطاع التعدين في المملكة.