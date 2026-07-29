أعلنت وزارة الدفاع السعودية، شن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة للميليشيات الإرهابية الموالية لإيران المتواجدة على أراضي العراق، والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، بحسب بيان اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، في البيان، إنه "إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقاً لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وانطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة".

وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

في سياق متصل، أكدت الوزارة الخارجية السعودية، أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها.

أضافت الوزارة، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار.