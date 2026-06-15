السعودية تستعرض قدراتها الدفاعية في «يوروساتوري 2026» وتعزز شراكاتها الدولية

انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2026" بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، بمشاركة عشر جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة تعكس تنامي حضور المملكة على الساحة الدولية في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية.

وشهد الجناح السعودي افتتاحًا رسميًا بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء الدوليين.

واطّلع الحضور خلال جولة في الجناح على أحدث ما توصلت إليه المملكة في مجالات الصناعات العسكرية والخدمات الدفاعية، بما في ذلك الأنظمة والتقنيات المتقدمة التي طورتها الشركات الوطنية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية المحلية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

ويهدف الجناح السعودي إلى إبراز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، واستعراض الإمكانات الوطنية في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع.

وتشارك في الجناح، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عشر جهات وطنية تمثل القطاعين الحكومي والخاص، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وشركة إمعان للصناعة، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة درع الحياة، ومعرض الدفاع العالمي، وشركة تام للطيران والدفاع، وشركة ميدنة.

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وأكد المهندس أحمد العوهلي أن مشاركة المملكة في معرض "يوروساتوري 2026" تأتي ضمن جهودها لتعزيز مكانتها في قطاع الصناعات العسكرية العالمي، وتحفيز الشراكات النوعية مع الشركات الدولية المتخصصة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وأوضح أن الجناح السعودي يمثل منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته الشركات الوطنية في تطوير القدرات الصناعية والخدمية، وإبراز ما حققته المملكة من خطوات متقدمة في بناء منظومة صناعات عسكرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا.

ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي خلال أيام المعرض سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع وفود وشركات دولية، بهدف تبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

كما يسلط الجناح الضوء على التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تدعم نمو القطاع العسكري المحلي، وتمكن الشركات الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات النوعية ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة داخل المملكة.