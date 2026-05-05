تشارك السعودية في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو، حيث تستعرض تقدمها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقدم تقريرها الوطني الطوعي الثالث، إلى جانب مشاركتها في جلسات وزارية وفعاليات تناقش أبرز التحديات والفرص المرتبطة بأجندة التنمية العالمية.

وخلال أعمال المنتدى، ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026، الذي يتضمن تقييمًا للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، إضافة إلى أبرز التحديات والأولويات المستقبلية.

ويعد التقرير المراجعة الوطنية الثالثة للمملكة، بعد تقريري عامي 2018 و2023، ويعكس مساهمة أكثر من 140 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار نهج تشاركي لإعداد التقرير وربط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويرأس وفد المملكة المشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ويضم ممثلين عن 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، من بينها وزارات الخارجية والطاقة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة والبلديات والإسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة إكسبو 2030 الرياض، وعدد من المؤسسات والجهات الوطنية.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع"، مع التركيز على مراجعة التقدم المحرز في خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، تشمل المياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، إضافة إلى الشراكات لتحقيق الأهداف.

مداخلات رسمية وفعاليات جانبية

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة في أعمال المنتدى عبر تقديم المداخلات الرسمية، والمشاركة في جلسات مراجعة التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حضور الاجتماعات الوزارية والنقاشات العامة.

كما تنظم المملكة فعالية جانبية بعنوان "إعادة التفكير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد الأولويات ونهج التنفيذ"، إضافة إلى معرض مصاحب بعنوان "تعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية"، يستعرض أبرز المبادرات والبرامج الوطنية المرتبطة بالاستدامة.

منصة دولية لمتابعة أجندة 2030

ويُعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة الدول الأعضاء لمراجعة التقدم المحرز وتبادل الخبرات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.