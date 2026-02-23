السعودية تزيد إنفاقها الرأسمالي 18% إلى أعلى مستوى منذ 5 فصول

سجل الإنفاق الرأسمالي في السعودية أعلى مستوى منذ 5 فصول، مع زيادته بنحو 18% في الربع الرابع من عام 2025 إلى نحو 51 مليار ريال، مقارنة بـ43 مليارا في الربع المماثل من عام 2025، وفقا لما أظهرته بيانات الميزانية المنشورة اليوم الإثنين.

إجمالي المصروفات خلال الربع الرابع ارتفع كذلك بنسبة 3% إلى نحو 371.6 مليار ريال، مقارنة بـ 360.5 مليار في الربع المماثل من عام 2024.

مصروفات السنة المالية بالكامل بلغت 1.388 تريليون ريال، بزيادة 1% عن مصروفات عام 2025، التي بلغت 1.37 تريليون ريال.

زيادة الإنفاق في ميزانية 2025 شملت 6 قطاعات، ضمت التعليم، الذي زاد الإنفاق عليه 4% إلى 212.4 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، الذي نما الإنفاق عليه 2% إلى 278.8 مليار ريال.

القطاع العسكري كان له أيضا نصيب من زيادة الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق عليه بنحو 5 % إلى 249.1 مليار ريال.

قطاعات الإدارة العامة والبنود العامة والأمن والمناطق الإدارية سجلت كذلك نموا في الإنفاق بنسب 7% و3% و0.4% بالترتيب.

الإيرادات غير النفطية ترتفع والنفطية تتراجع

سجلت الإيرادات غير النفطية السعودية ارتفاعا نسبته 1% العام الماضي 505.28 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بـ 502.47 مليار في عام 2024.

في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية للعام بالكامل إلى 606.5 مليار ريال، مقارنة بـ 756.6 مليار في عام 2024، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 1.11 تريليون ريال.

ومع بلوغ المصروفات 1.388 تريليون، يكون حجم العجز المسجل في الميزانية عند 276.6 مليار ريال.

إيرادات الربع الأخير ترتفع على أساس فصلي

في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية إلي 276.7 مليار ريال من 269.87 مليار في الربع الثالث، لكنها سجلت تراجعا بنسبة 9% على أساس سنوي، بفعل انخفاض الإيرادات النفطية.

وبينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 7% إلى 122.6 مليار ريال، فقد سجلت الإيرادات النفطية انخفاضا بنسبة 10% إلى 154.2 مليار ريال.



