السعودية تدين اعتداءات إيران على المنشآت الحيوية في الكويت

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في الكويت، من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها، بحسب بيان اليوم.

وشددت المملكة على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت على ضرورة وقف إيران ووكلائها لأعمالها العدائية كافةً على الدول العربية والإسلامية، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وعبرت المملكة عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعباً، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه.

هجوم استهدف منشآت للحرس الوطني

وكان الجيش الكويتي قال، الجمعة، إن هجوماً إيرانياً استهدف منشآت للحرس الوطني، وأسفر عن إصابة عدد من أفراده، وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرارٍ مادية جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد 7 طائرات مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي، مشيراً إلى أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وذكر أن "العدوان الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج حالياً وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".