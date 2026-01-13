الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

السعودية تبحث فرص توطين صناعة السيارات مع "BYD" الصينية

الثلاثاء 13 يناير 2026 15:1 |1 دقائق قراءة
السعودية تبحث فرص توطين صناعة السيارات مع "BYD" الصينيةصورة من "واس"

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اليوم الثلاثاء فرص توطين صناعة السيارات مع وانج شوان فو، رئيس مجلس إدارة شركة "BYD" الصينية.

اجتماع ثنائي بين الجانبين في مقر الوزارة، تناول الفرص المشتركة في تصنيع السيارات، خاصة الكهربائية، ونقل أحدث تقنياتها إلى السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي.

تناول الاجتماع كذلك الممكنات والحوافز النوعية المقدمة للمستثمرين في الصناعات عالية القيمة ـومنها صناعة السيارات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للشحن الكهربائي في السعودية.

استعرض الجانبان تعزيز سلاسل الإمداد المحلية لصناعة البطاريات والمواد المتقدمة، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وسلط الضوء على مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي تولي أهمية خاصة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. 

الرياض تحتضن مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة

الاجتماع عقد قبيل انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".

تهدف هذه النسخة إلى حشد الجهودَ الدولية من قبل الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية نحو تعزيز الحوار حول مستقبل المعادن.

وتركز على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، وبناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، وتعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع.

شهدت النسخة الأخيرة من المؤتمر توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال.

شملت تلك الاتفاقيات مجالات متنوعة تشمل الاستكشاف والتعدين والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، والاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية. 


التعريفات
اقتصادالسعوديةالصينسيارات كهربائيةصناعة
