استثمرت شركة الرياض القابضة خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 1.5 مليار ريال عبر إستراتيجية جديدة متنوعة وموزعة على عدة مشاريع في السعودية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" علي الوهيبي الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الشركة.

الوهيبي قال إن هناك مشروعا جديدا لتطوير مساحة وخدمات مركز بن قاسم (حراج بن قاسم سابقا)، بإضافة 150 ألف متر مربع ومضاعفة نقاط البيع بنسبة 100 %، إلى جانب مسار ترفيهي بمساحة طولية تقدر بكيلو متر مربع، لافتا إلى أن المشروع سينتهي خلال العامين المقبلين.

ما حجم التوسعات في مركز بن قاسم؟

وأضاف "في 2012 طورت شركة الرياض القابضة التابعة لأمانة منطقة الرياض نحو 200 ألف متر مربع من مركز بن قاسم، واليوم وسعنا المشروع بحيث تتجاوز مساحته 350 ـلف متر مربع سنضيف عليها 100% من الطاقة الاستيعابية في نقاط البيع بحيث تتجاوز 1200 نقطة بيع داخل المركز".

أشار الوهيبي إلى أن مركز بن قاسم سيضم مسارا ترفيهيا مساحته نحو 1 كيلومتر طولي مضاف له جزء كبير من المناطق الترفيهية والاستراحة والمأكولات والمشروبات.

وأكد أن البيع في المركز للسلع المستخدمة التي تدار حاليا بطريقة منظمة ومرقمة ومقننه، ستبقى كما هي مع تحسينه وتحسين تجربة الزائر ضمن المنظومة بشكل كامل.

وأوضح أن برنامج الواحات هو إعادة استثمار أصول تابعة إلى أمانة الرياض وتحويلها إلى وجهات ترفيهية تعليمية ومناطق مفتوحة لسكان الحي والزوار.

وقال "بدأنا في واحة التحلية والمستهدف أكثر من 8 واحات موزعة في الرياض، منها 4 سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الواحات التي نعمل بها مع شركاءنا كوزارة الثقافة وعدة جهات حكومية أخرى".

