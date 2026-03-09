الجمعة, 20 مارس 2026 | 1 شَوَّال 1447
الأخبار

الرياض : اعتداءات طهران المتواصلة لها أثر بالغ على العلاقات

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 9 مارس 2026 6:13 |1 دقائق قراءة
الرياض : اعتداءات طهران المتواصلة لها أثر بالغ على العلاقات

أكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدا من التصعيد، ولها أثر بالغ على العلاقات حاليا ومستقبلا.

وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن ما تقوم به إيران حاليا تجاه دول المنطقة "لا يغلب الحكمة والمصلحة في تجنب توسيع دائرة التصعيد الذي ستكون هي الخاسر الأكبر فيه".

جددت إدانتها لـ"لاعتداءات إيران الآثمة ضد المملكة ودول الخليج والدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال".

السعودية: الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة تم التصدي لها

أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية...

البيان تطرق إلى اعتذار رئيس إيران مسعود بزشكيان إلى دول الخليج بعد هجمات استهدفتها، التي شدد فيها على عدم وجود أي خطط للاعتداء على دول الجوار، وأن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس القيادة، لافتا إلى أن الجانب الإيراني لم يطبق تلك الدعوة على أرض الواقع، سواء خلال إلقاء الرئيس الإيراني لكلمته أو بعدها.

الرياض شددت على أن طهران استمرت في اعتداءاتها مستندة لحجج واهية لا تستند لأي حقيقة، بما فيها مزاعم سبق وأوضحت المملكة عدم صحتها، وهي المتعلقة بانطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من المملكة للمشاركة بالحرب".

شددت المملكة على أن الواقع يؤكد أن "تلك الطائرات تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

السعوديةإيرانأمريكاوزارة الخارجية
