الخطوط السنغافورية تطلق رحلات مباشرة إلى الرياض يونيو المقبل

تطلق الخطوط الجوية السنغافورية رحلات مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض من يونيو المقبل بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، وقال لما أعلنته في بيان اليوم الاثنين.

ستشغل الشركة طائرة "إيرباص A350-900" متوسطة المدى، التي تضم 303 مقاعد في درجتين، 40 مقعدا في درجة رجال الأعمال و263 مقعدًا للدرجة السياحية.

ستكون رحلات المغادرة والعودة أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد من كل أسبوع.

لي ليك هسين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الخطوط الجوية السنغافورية، قال: "تأتي عودتنا إلى الرياض في ظل بيئة الأعمال المزدهرة والتطور الطموح الذي تشهده المدينة، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن ديناميكية في الشرق الأوسط".

خط الطيران المباشر سيسمح للشركة السنغافورية بتقديم خيارات سفر إضافية لعملائها في أنحاء المنطقة، بحسب هسين،

السعودية تحقق نموا قياسيا في حركة المسافرين

سجّلت مطارات السعودية نموًا قياسيًا في حركة المسافرين خلال عام العام الماضي، متجاوزة المعدلات الإقليمية، مع ارتفاع أعداد المسافرين 9.6%، مدفوعة بازدهار السياحة والفعاليات العالمية، وتوسع الربط الجوي الدولي، ما عزز موقع الرياض كأحد أسرع أسواق الطيران نموًا عالميًا.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد المسافرين بلغ نحو 140.9 مليون مسافر، توزعوا بين 76 مليون مسافر دولي و65 مليون مسافر داخلي، بالتزامن مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية 8.3% إلى نحو 980.4 ألف رحلة، في مؤشر على استدامة تعافي قطاع الطيران.

مطار الملك خالد صاحب ثاني أكبر حصة من المسافرين

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة حركة السفر مستحوذًا على 38% من إجمالي المسافرين، بمتوسط يومي بلغ 146 ألف مسافر، متجاوزًا طاقته الاستيعابية 107%.

سجل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض 29% من إجمالي حركة المسافرين، بمتوسط 112 ألف مسافر يوميًا، فيما حقق مطارا المدينة المنورة والدمام قفزات تاريخية، مع تجاوز معدلات استخدام الطاقة الاستيعابية 137% و112% على التوالي.

عززت السعودية شبكتها الجوية عبر ربط 176 وجهة دولية بمعدلات تكرار مرتفعة بلغت 52 رحلة سنويًا أو أكثر، ما دعم سهولة الوصول من مختلف القارات.