بدأت مجموعة "الخريّف" السعودية التحضيرات لإدراج محتمل للشركة التابعة لها والمختصة بخدمات النفط والغاز، وفقاً لأشخاص مطلعين، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة.

قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، إن المجموعة تواصلت مع شركات يمكنها المساعدة في ترتيب الطرح المحتمل لـ"الخريّف للبترول".

وأوضح الأشخاص أن التحضيرات لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم يُتخذ قرار نهائي بالمضي قدماً في الصفقة من عدمه.

الأسهم السعودية بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة

شهدت السعودية أنشط سوق للطروحات الأولية في الشرق الأوسط هذا العام، حيث جمعت الشركات نحو 4 مليارات دولار. ومع ذلك، كان الأداء متفاوتاً، إذ لم يُتداول فوق سعر الطرح سوى اثنين من أكبر عشرة إدراجات حتى الآن.

ويُعد المؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، مع ازدياد حذر المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط.

ويقع المقر الرئيسي لـ"الخريّف للبترول" في الدمام، وتعمل الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وتمتلك مجموعة "الخريّف" الحصة الأكبر فيها، وهي مجموعة شركات تعمل في الخدمات الصناعية وزيوت التشحيم وحلول المياه.