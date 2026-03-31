البنزين الأمريكي عند أعلى مستوى منذ سنوات وسط ضغوط سياسية على ترمب

سجّلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعدما تجاوز متوسط السعر أربعة دولارات للجالون، وفق بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وبلغ متوسط سعر الجالون (نحو 4 لترات) 4.018 دولارات صباح الثلاثاء، في أول مرة تتجاوز فيها الأسعار هذا المستوى منذ أغسطس 2022، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة، وذلك بعد أن كانت دون ثلاثة دولارات في أواخر فبراير الماضي.

يأتي هذا الارتفاع في وقت حساس سياسيًا، حيث يشكّل ضغطًا إضافيًا على الرئيس دونالد ترمب، بعد قراره شن ضربات على إيران ضمن صراع يهدد بتداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي.

سجّلت ولاية كاليفورنيا أعلى الأسعار في البلاد عند 5.88 دولار للجالون، تلتها هاواي عند 5.45 دولار، ثم واشنطن عند 5.34 دولار، في ظل تفاوتات إقليمية تعكس تكاليف النقل والضرائب المحلية.

يعيد هذا الارتفاع إلى الأذهان مستويات منتصف عام 2022، عندما لامست الأسعار خمسة دولارات للجالون بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، ما يعزز المخاوف من موجة جديدة من الضغوط التضخمية.

ورغم أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على واردات النفط من كندا والمكسيك، ما يحدّ من تأثرها المباشر بنقص الإمدادات في الشرق الأوسط، إلا أن ترابط أسواق الطاقة العالمية يدفع الأسعار للارتفاع، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط عقب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز أمام الولايات المتحدة وحلفائها.

يُتوقع أن ينعكس استمرار ارتفاع الأسعار سلبًا على المستهلكين، خصوصًا مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية في الأشهر المقبلة.