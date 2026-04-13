البحرين تطلق برنامجا لتأجيل سداد القروض ودعم البنوك بـ7 مليارات دينار

أطلق مصرف البحرين المركزي، برنامجٍا لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان للأفراد والشركات بما يشمل الأقساط والفوائد، وتوفير دعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.56 مليار دولار)، ضمن مجموعة إجراءات لدعم الاقتصاد والقطاع المالي، بحسب بيان اليوم.

كما وجه ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق "التعطل".

وستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة 3 أشهر، حيث يشمل التأجيل كل من الأفراد والشركات.

فيما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، موضحًا أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني.

إضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف البحرين المركزي لمدة 6 أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7.0 مليار دينار بحريني.

كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى 3 أشهر، وسيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يسهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.

وأكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة حيث يحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة.

أشار إلى استمرار متابعة التطورات عن كثب مع الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين.