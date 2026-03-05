الأسهم الآسيوية تنتعش بقيادة كوريا الجنوبية بعد موجة بيع حادة

قادت كوريا الجنوبية مكاسب الأسهم الأسيوية التي سجلت انتعاشا بعد أسوأ تراجع لها على الإطلاق، مع عودة بعض الهدوء للأسواق رغم ارتفاع التقلبات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 8.4% ليصعد بمؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 2.2%، وهو أول ارتفاع في أربع جلسات.

تتبع هذا الارتفاع صعود يوم الأربعاء في "وول ستريت" بعد أن هدّأت البيانات الاقتصادية القوية المخاوف من التضخم. وبدا التقدم متردداً، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية في التداولات الآسيوية، بينما عزز الدولار قوته، مؤكداً دوره كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

كما ارتفعت الأسهم الصينية حتى مع تحديد البلاد هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 عند 4.5% إلى 5%، وهو أدنى هدف للنمو منذ عام 1991. وحددت الصين هدف مؤشر أسعار المستهلك لعام 2026 عند حوالي 2%.

في حين انتعشت المعنويات في سوق الأسهم، واصل النفط الخام تقدمه. وامتدت مكاسب الذهب والفضة وسط مخاوف من أن الصراع قد يطول، كما كانت سندات الخزانة أضعف قليلاً، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.11%.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس"، في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ": "أعتقد أن المشاركين في السوق ينظرون ويحاولون القول: كيف سيتطور هذا؟ ما هي النهاية؟".

وأضاف: "مع حصولهم على مزيد من المعلومات في الأيام القادمة، الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير على علاوات المخاطر".

المراهنة على ارتفاع التضخم

قدمت الأسهم الأميركية دعماً جزئياً للمتداولين الآسيويين من التراجعات الإقليمية الواسعة يوم الأربعاء، حيث واصل المستثمرون تقييم تأثير الحرب على النمو والتضخم. ولكي يستمر الانتعاش، من المرجح أن يحتاج المستثمرون إلى وضوح أكبر بشأن مدة الصراع، ومدى تأثيره على التضخم.

تجبر حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع المستثمرين على النظر إلى التاريخ الحديث كدليل للأسواق. ويعيد الكثيرون النظر في الصفقات التي تمت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، ويراهنون على أن ارتفاع أسعار الطاقة هذا الأسبوع سيؤجج التضخم، مما يثير قوة دائمة في الدولار وضعفاً في السندات والأسهم.

وقال تيم ووترر، المحلل الرئيسي للأسواق لدى "كي سي إم تريد": "استمرار الشعور الجيد اليوم يعتمد على الأخبار التي نحصل عليها من الشرق الأوسط في الأيام القادمة".

وأضاف: "يمكن أن يتغير شعور السوق بسرعة اعتماداً على ما إذا كان التصعيد أو التهدئة يبدو المسار الأكثر احتمالاً في أي لحظة معينة".

تأثير الصراع على أسواق النفط

وظل المتداولون يركزون على النفط، حيث هدد ارتفاع الأسعار بعد حرب إيران بتسارع التضخم. وارتفع النفط الخام، حيث قام المتداولون بتقييم التداعيات المتزايدة من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، حيث تعهد المتحاربون بمواصلة الصراع الذي يعطل أسواق الطاقة.

وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 77 دولاراً للبرميل، بعد أن قفز حوالي 11% في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، بينما تم تداول خام "برنت" بالقرب من 84 دولاراً.

في مكان آخر، طلبت الحكومة الصينية من أكبر مصافي النفط في البلاد تعليق صادرات الديزل والبنزين، حيث يعطل الصراع المتصاعد وصول النفط الخام من واحدة من أكبر مناطق الإنتاج في العالم.

ومع عدم خروج أي نفط أو وقود تقريباً من الخليج العربي منذ أن بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت المصافي من اليابان إلى إندونيسيا والهند في تقليص معدلات التشغيل وتعليق الصادرات.

ترمب واثق من حملته العسكرية

في غضون ذلك، أعرب الرئيس دونالد ترمب عن ثقته في الحملة العسكرية ضد إيران حتى مع بقاء الجدول الزمني للعمليات غير واضح. واستهدفت طهران إسرائيل ودول الخليج، بينما تابعت القوات الإسرائيلية والأميركية قصف أهداف في إيران، وأغرقت الولايات المتحدة سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية.

كما نفت طهران تقريراً بأنها تواصلت مع الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الصراع واصفة إياه بأنه "محض كذب". من جهتها، سترسل الصين مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط إلى المنطقة لإجراء جهود الوساطة.

تركيز على كوريا الجنوبية

يركز المتداولون في آسيا بشكل خاص على كوريا الجنوبية، وهي مؤشر رئيسي للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت لتصبح ثاني أفضل سوق للأسهم أداءً في العالم. وارتفعت الأسهم بنسبة 9% يوم الخميس، بعد انهيار بنسبة 12% في اليوم السابق.

وقال هيروشي ناميوكا، المحلل الاستراتيجي الرئيسي لدى "تي آند دي لإدارة الأصول": "من المرجح أن تظل الأسهم الكورية في وضع متقلب اعتماداً على سعر النفط، مما يجعل من الصعب تحديد توقيت الدخول إلى السوق". وأضاف: "عندما تكون التقلبات عالية، تتدهور جاذبية الاستثمار على أساس المخاطر والعائد".