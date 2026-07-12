صُنّف موقع «اكتشف عسير» الإلكتروني ضمن قائمة أفضل 10 مواقع عالميًا لمحبي السفر وتجارب الطعام لعام 2026، وفقا للمعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، استنادًا إلى تقييم لجنة دولية متخصصة.

وقالت هيئة تطوير منطقة عسير: إن الموقع، الذي حظي بدعم وإسهام من جامعة الملك خالد وهيئة فنون الطهي، جاء ضمن القائمة العالمية لما يقدمه من محتوى يعرض التجارب السياحية والغذائية في المنطقة، مدعومًا بمحتوى بصري وخدمات تتيح استعراض التجارب وحجزها.

ويُعد «اكتشف عسير» الموقع السعودي والعربي الوحيد ضمن القائمة، التي تضم مواقع من فرنسا وإسبانيا والإكوادور وعدد من الدول الأوروبية، بحسب الهيئة.

ويأتي هذا التصنيف بعد حصول منطقة عسير في 2024 على لقب «منطقة فنون الطهي العالمية» من المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة، لتصبح أول منطقة خارج أوروبا تنال هذا اللقب.

وترى هيئة تطوير منطقة عسير أن التصنيف يسهم في تعزيز حضور المنطقة على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بما توفره من تجارب سياحية وغذائية وثقافية.

ويظهر إدراج منصة "اكتشف عسير" ضمن التصنيف العالمي تنامي حضور المحتوى السياحي الرقمي للمنطقة على الساحة الدولية، من خلال منصة تجمع الوجهات والفعاليات والمطاعم والفنادق والتجارب السياحية في مكان واحد، ووفقا لبيان الهيئة اليوم، يسهل على الزوار استكشاف الخيارات المتاحة والتخطيط لرحلاتهم.

كما يأتي هذا الإنجاز امتدادًا للجهود الرامية إلى التعريف بالمقومات السياحية والثقافية والغذائية لمنطقة عسير وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.