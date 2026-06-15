استثمارات بيئية تتجاوز 7 مليارات ريال لتعزيز الاقتصاد الدائري في الشرقية

تواصل أمانة المنطقة الشرقية في السعودية تعزيز منظومة الاستثمار البيئي وإدارة النفايات عبر تنفيذ مشاريع نوعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري ، في إطار جهودها لتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية مستدامة.

وتجاوزت قيمة الاستثمارات البيئية المستقطبة في المنطقة 7 مليارات ريال، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويرسخ مكانة المنطقة الشرقية وجهةً رائدةً في الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة.

تعزيز الاستثمار البيئي وإدارة النفايات

تواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تعزيز الاستثمار البيئي وتطوير منظومة إدارة النفايات وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

شراكات لرفع معدلات إعادة التدوير

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني أن الأمانة تعمل على استقطاب الاستثمارات النوعية في مشاريع إعادة التدوير والصناعات الخضراء، بالشراكة مع المركز الوطني لإدارة النفايات وإحدى الشركات الوطنية لإعادة التدوير، بهدف رفع معدلات الاستفادة من المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

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استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال

أشار الزهراني إلى نجاح المنطقة الشرقية في استقطاب مشاريع نوعية باستثمارات أجنبية تجاوزت 7 مليارات ريال في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية، ويعزز مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مستدام.

منظومة متكاملة لمشاريع الاقتصاد الدائري

بيّن أن منظومة الاستثمار البيئي تشمل مشروعات متخصصة في تدوير مخلفات البناء والهدم، والمخلفات العضوية، والزيوت المستعملة، والإطارات التالفة، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات المستهلكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج مواد ومنتجات معاد تدويرها تخدم القطاعات الصناعية والإنشائية.

مشاريع جديدة في قطاع إعادة التدوير

أضاف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية أن 2025 شهد ترسية عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع تدوير النفايات والمخلفات الصناعية والزيوت، إلى جانب الاتفاق على إطلاق مشروع استثماري لإعادة التدوير على مساحة تقارب 1.6 مليون متر مربع، يُعد من أكبر المشاريع البيئية والاستثمارية في السعودية.

وأكد الزهراني أن الأمانة مستمرة في تنفيذ خططها لتوسيع مشاريع الاقتصاد الدائري والاستثمار البيئي، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ مكانة المنطقة الشرقية وجهةً رائدةً في الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة.