ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأمريكا وسط استمرار استقرار سوق العمل

سجّل عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار تماسك سوق العمل خلال أبريل، رغم تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الطلبات الأولية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى نحو 210 آلاف طلب.

ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب، مدفوعة باضطرابات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، ما انعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج في عدد من القطاعات.

وفي السياق ذاته، لا تزال سوق العمل الأمريكية تُظهر قدرًا من الصمود، إذ لم تسجل مؤشرات على تسريحات واسعة النطاق حتى الآن، رغم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي تسببت في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم.

وكانت طهران قد أغلقت المضيق عقب اندلاع الصراع في 28 فبراير، ما أثار مخاوف اقتصادية متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال تأثيرها على استقرار سوق العمل في حال امتداد أمد الأزمة.