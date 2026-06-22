ارتفاع طفيف للغاز الأوروبي بعد بداية متعثرة لمحادثات السلام

رتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل طفيف بعد بداية متعثرة للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أطلق الرئيس دونالد ترمب تهديدات جديدة بالتزامن مع استمرار المناقشات حول اتفاق سلام.

وارتفعت العقود المستقبلية القياسية بنسية 3.9% بعدما هدد ترمب بشن ضربات إضافية إذا واصل حزب الله هجماته على إسرائيل. لكنها قلصت مكاسبها خلال صباح الاثنين بعدما أشار الوسطاء إلى إحراز "تقدم مشجع" في مفاوضات السلام.

كما تابع المتعاملون التطورات في قطر، أحد كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال، بعدما تعرضت منشأة غاز محلية لعطل أدى إلى إصابة العشرات.

تعرضت مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب لاختبار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، متهمة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان.

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أدى شبه إغلاق هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب إلى تعطل نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما فاقم الضغوط على أوروبا للتنافس مع مشترين آخرين أثناء إعادة ملء مخزوناتها.

أعلنت قطر وباكستان، اللتان تتوسطان في محادثات سويسرا، أن الطرفين أنشآ خط اتصال مباشر لتجنب الحوادث وسوء التقدير، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

واتفق الجانبان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، فيما ستتواصل المناقشات على المستوى الفني هذا الأسبوع.

مخاوف سوق الغاز الأوروبية

كتب وارن باترسون وإيوا مانثي محللا استراتيجيات الطاقة لدى "آي إن جي غروب"، في مذكرة: "مع تقدمنا أكثر في موسم إعادة ملء المخزون واقتراب شتاء 2026/2027، ستصبح سوق الغاز الأوروبية أكثر حساسية للتطورات في الشرق الأوسط".

وأضاف المحللان أن التوترات الأخيرة في المنطقة تظهر أن "التوصل إلى اتفاق أكثر استدامة سيكون أمراً شاقاً، مع وجود مخاطر حقيقية لتجدد الأعمال العدائية خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً".

في غضون ذلك، سلط حادث الأحد في قطر الضوء على المخاطر التي تواجه منشآت الطاقة في المنطقة مع زيادة الإنتاج بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

حادث مجمع رأس لفان في قطر

وقع انفجار أثناء بدء تشغيل مجمع راس لفان الصناعي، حيث طال الانفجار والحريق منشأة "برزان" لإمدادات الغاز المحلية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيتأثر.

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من المتوقع أيضاً أن تعزز موجة الحر التي تشهدها أوروبا هذا الأسبوع استهلاك الطاقة على المدى القصير في الدول التي يرتفع فيها الطلب على أجهزة التكييف.

ويُرجح تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال هذا الموسم في العديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك لندن وباريس.

ارتفعت العقود المستقبلية الهولندية الأقرب استحقاقاً، وهي المعيار القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1.2% إلى 42.60 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند الساعة 9:14 صباحاً في أمستردام.