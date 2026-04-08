ارتفاع أسهم شرق آسيا بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

سجلت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء شرق آسيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وأعاد الزخم إلى الأسواق الإقليمية

وجاء هذا الانتعاش في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة، خاصة مع أهمية مضيق هرمز لاقتصادات المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

قاد السوق الياباني موجة الصعود، حيث حقق مؤشر نيكي 225 أكبر مكاسبه في نحو عام، مرتفعًا بنسبة 5.4% ليصل إلى 30,856.42 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

كما صعد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3%، بدعم من أسهم شركات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي ، من بينها Furukawa Electric وKioxia Holdings، مع عودة المستثمرين إلى القطاعات ذات النمو المرتفع، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.

مكاسب في هونج كونج والصين وأستراليا

امتدت موجة الصعود إلى باقي أسواق المنطقة، حيث ارتفع مؤشر Hang Seng Index في هونج كونج بنسبة 2.9% خلال التداولات المبكرة بعد الظهر.

كما صعد مؤشر CSI 300 Index، الذي يقيس أداء كبرى الشركات في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 2.8%، في حين أنهى مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي جلسة التداول على ارتفاع.

أصول الأسواق الناشئة ترتفع مع تعزز الشهية للمخاطرة

تأتي هذه التحركات في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق Hormuz Strait، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط إلى اقتصادات شرق آسيا. وكان إغلاقه الفعلي خلال فترة التوتر قد أثار مخاوف بشأن سلاسل الإمداد، قبل أن يسهم إعلان التهدئة في تخفيف هذه الضغوط ودعم الأسواق.