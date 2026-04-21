ارتفاع إنتاج "ريو تينتو" من النحاس مع تكثيف العمل في مشروع "أويو تولجوي"

ارتفع إنتاج مجموعة "ريو تينتو" (Rio Tinto) من النحاس بنسبة 9% خلال الربع الأول، مدفوعاً بتسارع وتيرة التشغيل في منجم "أويو تولجوي" في منغوليا، فيما زاد أيضاً إنتاج خام الحديد في أستراليا رغم الاضطرابات الجوية الموسمية.

يشهد النحاس، وهو المعدن الرئيسي في استخدامات الكهرباء وأولوية لدى كبرى شركات التعدين، بما فيها "ريو تينتو"، طلباً قوياً ومتنامياً مع تسارع مساعي خفض الانبعاثات عالمياً ونمو مراكز البيانات.

قالت شركة "ريو" في بيان يوم الثلاثاء إن إنتاج المعدن الأحمر قفز إلى 229 ألف طن.

يواصل إنتاج أكبر منجم للنحاس في العالم "إسكونديدا" في تشيلي تراجعه بسبب انخفاض جودة الخام، غير أن ذلك قابله تحسن في عمليات منجم "أويو تولجوي"، إذ تستهدف "ريو تينتو" إنتاج نحو نصف مليون طن من النحاس سنوياً خلال السنوات المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي "سايمون تروت" في إفصاح: "يواصل منجم أويو تولجوي للنحاس زيادة إنتاجه وفقاً للخطة، كما حققت أعمالنا المتكاملة في الألومنيوم أداءً قوياً مجدداً".

ارتفع إنتاج خام الحديد في أستراليا خلال الربع الأول، فيما زادت المبيعات بنسبة 2%، لكنها جاءت دون توقعات المحللين. تأثرت الشحنات بإعصارين تسببا في إغلاق الموانئ خلال الربع الأول.

بلغ إنتاج المادة الأساسية لصناعة الصلب 78.8 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، بزيادة 13% على أساس سنوي.

ريو تثبت مستهدفات المبيعات السنوية

أكدت الشركة استمرار مستهدفات مبيعاتها في أستراليا للعام بأكمله ضمن نطاق يتراوح بين 323 و338 مليون طن.

تواصل ثاني أكبر شركة تعدين في العالم زيادة إنتاجها من منجم "سيمفر" ضمن مشروع خام الحديد "سيماندو" في غينيا.

يُعدّ منجم "سيمفر" أحد أبرز مشروعات النمو للشركة، حيث تم تحقيق أول إنتاج فيه أواخر العام الماضي، فيما تم تسليم أول شحنة إلى الصين خلال الشهر الجاري.

كيف أثرت حرب إيران على أداء ريو؟

كان للحرب في إيران، التي اندلعت في أواخر فبراير، تأثير محدود حتى الآن على "ريو تينتو". قالت الشركة إنها تستهلك نحو 1.6 مليار لتر من الديزل سنوياً عبر مناجمها، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى "زيادة حدة منحنى التكاليف".

تُعدّ "ريو تينتو" أيضاً من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وقد قفزت الأسعار بشكل حاد نتيجة خفض الإمدادات.

أعلنت الشركة أن خفض إنتاج المصاهر جراء الحرب عزز توقعات تسجيل عجز عالمي في الألمنيوم خلال عام 2026.

قال تروت: "نواصل متابعة تطورات الوضع في الشرق الأوسط عن كثب". ارتفع إنتاج الألمنيوم بنسبة 1%، فيما تراجع إنتاج البوكسيت 11%.

استراتيجية التخارج لدى "ريو" لخفض الديون

تواجه "ريو تينتو" ضغوطاً لإتمام عمليات بيع الأصول، في ظل ارتفاع مستويات ديونها، وقوة العملات، وتصاعد الضغوط التضخمية.عند تعيين تروت رئيساً تنفيذياً في أغسطس، عرض رؤيته لبيع أعمال الشركة في مجالي البورات والتيتانيوم إلى جانب أصول في البنية التحتية، بهدف جمع نحو 10 مليارات دولار تُستخدم في خفض الديون.

قالت الشركة إنها "تقوم باختبار السوق بنشاط" لبيع تلك الأعمال. ستعقد "ريو تينتو" جمعيتها العمومية السنوية في 6 مايو.