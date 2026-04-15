اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية وتعزيز التعاون الضريبي بين السعودية وأمريكا

وقعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية وتعزيز التعاون الضريبي، بهدف رفع مستوى التعاون وتيسير تبادل المعرفة والخبرات التقنية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وجرى استعراض آخر مستجدات الاقتصاد العالمي والقضايا المالية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الجدعان عبر منصة X: "وقّعنا اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الضريبي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات بين البلدين".

اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها مع وزراء ومسؤولين ماليين دوليين، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وركزت المباحثات مع المسؤولين الدوليين على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

في سياق متصل، التقى الجدعان وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، رولان ليسكو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الأوروبية.

وبحث الجانبان تطورات المشهد الاقتصادي الدولي، مع التركيز على استكشاف سبل جديدة لتعميق التعاون المالي والصناعي بين السعودية وفرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش وزير المالية مع كل من وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد أورنغزيب، ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، آفاق التعاون المالي والاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات المالية.