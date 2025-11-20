أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي اليوم عن تعاون استراتيجي مع شركة ستيت ستريت الأمريكية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، بهدف توسيع وصول المستثمرين إلى السوق السعودية.

وسيتعاون الطرفان في تطوير صناديق الاستثمار المتداولة وأدوات استثمارية محتملة أخرى، وفق ما نقلته "رويترز".

صندوق التنمية الوطني

تأسّس صندوق التنمية الوطني السعودي في أكتوبر 2017 ضمن جهود تنظيم وتطوير أداء الصناديق والبنوك التنموية في السعودية.

ويهدف الصندوق إلى رفع كفاءة الصناديق والبنوك التنموية، وضمان مواءمتها مع رؤية السعودية 2030، وتقليل التداخل بين اختصاصاتها، وتعزيز التنسيق فيما بينها، إضافة إلى تمكينها ماليًا وتنظيميًا.

يشرف الصندوق على الصناديق والبنوك التنموية تنظيميا وتنفيذيا، ويعمل على رفع كفاءة التمويل والإقراض، ومراجعة الهياكل والاستراتيجيات لتتماشى مع أولويات التنمية.

ويمثّل السعودية دوليًا في المنظمات التنموية، ويمتلك استراتيجية نمو طويلة الأجل أُطلقت في مارس 2022، تتضمن ضخ تمويلات كبيرة لتعزيز الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تنمية قدراته المؤسسية كمؤسسة تمويل تنموي.

وتشمل مهامه تمويل المشاريع التنموية عبر الصناديق التابعة له، وقد بلغت تمويلات منظومته أكثر من 135 مليار ريال في 2022.

"ستيت ستريت" ثاني أقدم بنك أمريكي يعمل بشكل مستمر

تعد ستيت ستريت شركة أمريكية مقرها بوسطن، ويعود تاريخها إلى عام 1792. وتعمل الشركة في خدمات الاستثمار مثل الحفظ والمحاسبة، وإدارة الأصول عبر وحدتها المعروفة، إضافة إلى البحوث والتداول للمؤسسات الاستثمارية.

وتدير الشركة ترليونات الدولارات من الأصول تحت الحفظ والإدارة، وتُعد من المؤسسات ذات الأهمية النظامية عالميًا، ومن أبرز مديري صناديق المؤشرات إلى جانب BlackRock وVanguard.

كما تملك منصة State Street Alpha لإدارة الأصول، وتعمل في أكثر من 100 سوق حول العالم، وقد افتتحت مؤخرًا مركزها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.