قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار الأمريكي - السعودي في واشنطن "إن اليوم الأربعاء سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة بمئات المليارات من الدولارات"، فيما وصف الطاقة بأنها حجر الأساس في الشراكة بين البلدين.

الاتفاقيات الجديدة تجعل واشنطن شريكا أساسيا في منطقة ذات مصالح كبيرة، بحسب الفالح، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في السعودية ضمن علاقة استمرت لعقود.

الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر أكد بدوره خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على مصادر الطاقة كافة، ومن ثم الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في النفط والغاز.

وقال "إن مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة بـ 30 مليار دولار سيجري توقيعها اليوم".

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وصف المرحة الحالية بأنها تمثل "عهدا ذهبيا جديدا من الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة"، وقال خلال افتتاح المنتدى "إن الاستثمارات الجديدة تفتح الباب أمام فرص حقيقية لكلا الطرفين".

الطاقة حجر أساس في الشراكة السعودية - الأمريكية

أكد رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" السعودية محمد أبو نيان خلال المنتدى الأمريكي أن السعودية ستكون مركز الطاقة الجديد للعالم وستقود صادرات الكهرباء.

وقال: "نرى كثيرا من الشراكات مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة. نركز على الهيدروجين وتصدير الكهرباء إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا ودول أخرى".

وبينما أشار الناصر إلى أن أرامكو تقوم بتوسعات كبيرة في مصافيها في الولايات المتحدة، فقد أكد أن الاستثمار في قطاع الطاقة "يجب أن يستند إلى الوقائع لا النظريات".

وقال: "هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في النفط والغاز، فالطلب في تزايد. الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على مصادر الطاقة كافة"، مشيرا إلى أن الدول التي قللت استخدام النفط التقليدي خاصة أوروبا "خسرت الحدة التنافسية".

لدى أرامكو 3 مراكز للبحث والتطوير في الولايات المتحدة، فضلا عن أن ذراعها لرأس المال الجريء استثمرت 1.5 مليار دولار في أمريكا، بحسب الناصر.

توقع الرئيس التنفيذي لأرامكو أن تشكل الولايات المتحدة 40% من سوق الغاز الطبيعي المسال.

الرئيس التنفيذي لشيفرون مايكل وورث قال بدوره: "مستمرون في التعاون مع السعودية في مختلف قطاعات الطاقة (...) علينا أن ننوع الاستثمارات والتكنولوجيا مستقبلا".

وأكد أن تحول الطاقة في السعودية وفّر فرصا غير مسبوقة في مجال "الطاقة المتجددة".

تعاون كبير في الاقتصاد الرقمي

لوتنيك تطرق إلى ما وصفه بالتعاون الكبير بين الجانبين في مجال الاقتصاد الرقمي، قائلا "إن البلدين يضعان أيضا إستراتيجية متبادلة على المستوى التجاري".

وقال: "السعودية لديها كل المقومات لتكون أكثر البلدان تقدما في الشرق الأوسط، والعلاقة الإستراتيجية الأمريكية - السعودية تنمو بشكل متزايد من 9 عقود".

وتوقع لوتنيك رفع مستوى الشراكة الثنائية بين الرياض وواشنطن "إلى مستويات غير مسبوقة"، مؤكدا أن الاستثمارات المشتركة تخدم أمن البلدين وتوفر فرصا "واقعية"

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة "تداول" السعودية سارة السحيمي خلال المنتدى "إن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية".

أضافت: "السعودية ستكون نموذجا اقتصاديا بوتيرة نمو سريعة (...) نعمل على استقطاب مزيد من المستثمرين إلى السوق السعودية".

استثمار يحقق أهداف السعودية المتقدمة

تساهم البيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية السعودية 2030؛ لارتباط 66 هدفاً من أهداف الرؤية المباشرة وغير المباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي من أصل 96 هدفاً.

رؤية 2030 الطموحة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية تعتمد في دخلها على مصادر متنوعة عن طريق دعم القطاعات والصناعات غير النفطية.

وبينما يتطلب الحصول على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ترخيصاً من واشنطن، يعمل المسؤولون في السعودية مع نظرائهم الأميركيين على اتفاق لتسهيل منح هذه التراخيص.

تخطط الولايات المتحدة في المقابل للموافقة على أولى مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركة "هيوماين" السعودية: وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" في وقت سابق عن أشخاص مطلعين.