إيقاف "المتحدة للتأمين التعاوني" عن إصدار وثائق تأمين المركبات

أوقفت هيئة التأمين السعودية شركة "المتحدة للتأمين التعاوني" عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات، بما في ذلك التأمين الشامل اعتبارا من اليوم الخميس، وفقا لما أعلنته في بيان.

الهيئة قالت إن قرارها جاء "لعدم بذلها العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما أثر في الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمستفيدين".

وأوضحت أن الإجراء يأتي تطبيقاً للمادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

قرار الإيقاف لا يُخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم، وفقا للبيان.

وأكدت الهيئة أن الإيقاف لن يُرفع عن الشركة "حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية".

ودعت جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وإبلاغ الهيئة في حال عدم تجاوب الشركة.