سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية ارتفاعا بلغ 11.4% على أساس سنوي في مايو، وفقا لنشرة إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع الرقم القياسي جاء مدعوما بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية، على رأسها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 38.7% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

نشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 9.6%، بينما صعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 3.6%، وفقا للبيانات المعلنة

في المقابل، سجّل نشاط التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفاعا بلغ 2.5% و12.9% بالترتيب.

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نمو شهري

على أساس شهري، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا نسبته 2.9% مقارنةً بشهر أبريل الماضي، بدعم من نمو نسبته 0.6% في نشاط الصناعة التحويلية، و10.2% في نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

ارتفاع كذلك نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.3%، إضافةً إلى ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 1.1%، بحسب البيانات.

أنشطة المعلومات والاتصالات ارتفعت 1.9%، فيما شهدت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي انخفاضًا سنويًا بنسبة 33.3% ليصل عددها إلى 5056 رخصة مقارنةً بـ 7584 رخصة في مايو من العام الماضي.

سجّلت رخص البناء الصادرة أيضا انخفاضًا شهريًا بنسبة 25.7% مقارنةً بشهر أبريل 2026، الذي بلغ عدد الرخص الصادرة فيه 6803 رخص.

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