إنجاز 28% من الجسرين الموازيين لجسر وادي لبن لتعزيز انسيابية الحركة

تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ مشروع الجسرين الموازيين لـ«جسر وادي لبن»، ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 28%، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور الحيوية ازدحاماً غرب العاصمة.

ويستهدف المشروع تحسين أداء محور جسر وادي لبن الذي يخدم أكثر من 400 ألف مركبة يومياً، بما يسهم في استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الرياض.

ويشمل المشروع تنفيذ جسرين متوازيين بطول 763 متراً لكل جسر، وبارتفاع هندسي يتراوح بين 161 و175 متراً، مع ارتكاز كل جسر على أربع دعامات رئيسة، وفق منظومة هندسية متطورة تراعي أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.

وتُنفذ الأعمال باستخدام معدات وتقنيات متخصصة، إلى جانب تطبيق خطط تشغيلية ومرورية متكاملة تهدف إلى المحافظة على انسيابية الحركة المرورية في محيط المشروع، مع الالتزام بإجراءات السلامة والجودة في مختلف مراحل التنفيذ من خلال تنسيق مستمر بين الفرق الهندسية والميدانية.

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خفض زمن الرحلات 75% وزيادة السعة المرورية 82%

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله نقلة نوعية في حركة التنقل غرب الرياض، إذ سيسهم في تقليص زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 75%، ورفع الطاقة الاستيعابية للمحور المروري بنسبة 82%.

كما سيدعم المشروع كفاءة الربط بين الأحياء والمحاور الرئيسة في غرب العاصمة، ويعزز انسيابية الحركة ضمن شبكة نقل حضرية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للسكان والزوار.

ضمن خطط تطوير البنية التحتية للعاصمة

ويأتي تنفيذ الجسرين ضمن مستهدفات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية، الذي تقوده الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في العاصمة.

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وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاريع إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتعزيز جاهزية مدينة الرياض للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج جودة الحياة وتطوير منظومة التنقل الحضري.