«إكسبو 2030 الرياض» يرسّي عقدين للبنية التحتية على «اليمامة»

أعلنت إكسبو 2030 الرياض ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة اليمامة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنفيذ بالموقع، الممتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، ضمن الخطط المعتمدة لإنجاز المشروع.

وتستهدف الأعمال الجديدة تجهيز الموقع للمراحل اللاحقة من التطوير، عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب إنشاء شبكات المرافق الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع جاهزية الموقع لاستقبال أعمال تشييد الأجنحة الدولية.

ويأتي ذلك امتدادًا لحزمة البنية التحتية الأولى التي تم ترسيتها في ديسمبر الماضي، ضمن مسار متكامل يركز على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تكامل مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد، في ظل اعتماد معايير متقدمة في الاستدامة والابتكار.

ترسية العقدين تمثل محطة مهمة في مسار تنفيذ المشروع، وتؤكد استمرار التقدم في أعمال البنية التحتية والتصميم العام وترسية عقود المباني، بما يعزز جودة التنفيذ والاستدامة ويضمن الالتزام بالجدول الزمني

وسجل المشروع إنجازًا تشغيليًا بإتمام مليون ساعة عمل دون إصابات، ما يعكس كفاءة منظومة السلامة المهنية وجودة التنفيذ، بالتوازي مع استمرار أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع بوتيرة متسارعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض، طلال المري، أن ترسية العقدين تمثل محطة مهمة في مسار تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى استمرار التقدم في أعمال البنية التحتية والتصميم العام وترسية عقود المباني، بما يعزز جودة التنفيذ والاستدامة ويضمن الالتزام بالجدول الزمني.

من جهته، أوضح نائب رئيس شركة اليمامة، حمد محمد العمار، أن ترسية العقدين تعكس الثقة بقدرات الشركة، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تطوير مرافق متكاملة ترتقي بتجربة المعرض إلى مستوى عالمي.