أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض، في خطوة تبرز مسار توسع العاصمة، وتسهم في تنظيم نموها الحضري المستقبلي.

المخطط يمتد على مساحة تقدر بنحو 456 كيلومترا مربعا، بحسب الهيئة، ويسهم في تنظيم أحد اتجاهات نمو المدينة مستقبلا بما يواكب احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل قال عبر منصة "إكس": "يأتي اكتمال إعداد مخطط شمال شرق الرياض ليواصل رحلة التنمية الحضرية في العاصمة، برؤية تضع الإنسان أولًا، عبر تخطيط متكامل يقرّب السكن من الخدمات، ويربط الأحياء بشبكات نقل فعّالة، ويهيئ مراكز نمو مستقبلية تدعم التنوع الاقتصادي، وترسخ ازدهار الرياض واستدامة نموها".

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تطوير شمال شرق الرياض

نحو توسع العاصمة

إسهام المخطط في توسع العاصمة يأتي من خلال تصور تخطيطي يراعي احتياجات المدينة السكنية والاقتصادية والبيئية، ويعزز جاهزيتها للنمو المستقبلي ضمن إطار عمراني متوازن.

يتبنى المخطط تطوير نموذج حضري طويل الأمد، يتيح التوسع المرحلي وتصمیم مجتمعات "الـ 15 دقيقة" التي تجمع بين السكن والخدمات اليومية.

يمثل المخطط العام الأولي لشمال شرق الرياض مرحلة تخطيطية أولية وليس إعلانا عن مشروع تنفيذي جديد، بحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يأتي إعداد المخطط ضمن مسار التخطيط طويل المدى لتوسع الرياض التي تواصل نموها العمراني والسكاني والاقتصادي.

يعزز النموذج المساحات الخضراء والأودية الطبيعية لتشكل قلب المشروع، ويركز على التوزيع المتوازن بين المناطق السكنية، والاقتصادية والترفيهية، والطبيعية، مع الالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعي ومراعاة الاعتبارات البيئية للمنطق.

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يرتبط الموقع بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية.

ويضع المخطط تصورًا عامًّا لاستخدامات الأراضي في المنطقة، يرتكز على عدد من المبادئ الرئيسة، من أبرزها بناء نموذج حضري طويل الأمد يتيح التوسع المرحلي، وتصميم مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات اليومية، إلى جانب التوزيع المتوازن بين المناطق السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية.

ستتبع المخطط مراحل تخطيطية لاحقة وإعداد مخططات تفصيلية للمناطق المختلفة من قبل الجهات ذات العلاقة.

توسع في المشاريع العمرانية والطرق

تشهد مناطق شمال شرق الرياض نشاطاً في التطوير السكني والعمراني عبر عدة مشروعات، في مقدمتها مشروع "الفرسان" البالغة مساحته التطويرية أكثر من 35 مليون متر مربع، تتسع لاستيعاب أكثر من 250 ألف نسمة.

في شمال شرق الرياض أيضا، يمتد مشروع "بوابة الشرق" على مساحة 5.8 مليون متر مربع.

شركة "آل سعيدان للعقارات" كانت قد استحوذت أيضا على مخطط بقيمة ملياري ريال لتطوير نحو 1750 وحدة سكنية، بالشراكة مع "العربي المالية".

تشمل مشاريع الطرق كذل طريق الشيخ جابر الصباح لمسافة 12 كيلومتراً، وطريق الثمامة الذي مثل محوراً يربط شرق وشمال العاصمة بطول 24 كيلومتراً، وطريق الإمام عبدالله بن سعود، الذي يشهد تطوير جزء بطول 9 كيلومترات.