أنهى الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.

القوات الأمريكية أوضحت في بيان اليوم الاثنين، أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة، باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استُخدمت لأول مرة".

فيما هدد الحرس الثوري الإيراني باستمرار عملية الثأر قائلا إن "قواتنا البحرية نفذت الليلة الماضية عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز عبر تعطيل أنظمتهما"، وفق وكالة رويترز.

أتى ذلك بعدما أعلنت القوات الأمريكية أنها بدأت عند الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بشن "المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية"، وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بشن هذه الضربات "لمحاسبة القوات الإيرانية".

كما صرح الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراني كان أطلق النار على سفن تجارية تعبر مضيق هرمز"، حسب ما نقلت شبكة "سي.إن.إن". وأردف أن "طائرات أمريكية أسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة".

انفجارات في إيران

في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بسماع دوي انفجارات قرب سيريك، وغربي بندر عباس، فضلاً عن قشم وجاسك، كما سمع أصوات انفجار في أجزاء من إقليم بوشهر، ووقعت انفجارات في شهبندر بمحافظة هرمزغان، وعبادان، ومعشور جنوب الأهواز، وتشابهار وميناب، وجنوب شرقي سيستان وبلوشستان، وفق وسائل إعلام محلية.

كذلك استهدف قصف أمريكي القاعدة الجوية الرابعة في دزفول شمال الأهواز، فيما انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأهواز، حسب وسائل الإعلام، بينما قتل شخص وأصيب 4 بغارة أمريكية على محطة ضخ مياه في مدينة ماهشهر، على ما ذكر الإعلام الإيراني.

إجهاض الجهود الدبلوماسية

نددت إيران بشدة بضربات أمريكا على أراضيها، متهمة واشنطن بـ"اجهاض" جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما اتهمت طهران واشنطن بـ"انتهاك" جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو بشكل سافر، و"التسبب بعودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية"، حسب البيان.

تبادل الهجمات

جاء ذلك بعد أن تبادلت واشنطن وطهران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت سابق أمس الأحد، استهدفت إيران خلالها منشآت أمريكية في دول خليجية، كما أعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز، وفق رويترز.

في المقابل، أكدت القوات الأمريكية أن "مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي بشكل قانوني".

كما أضافت أنها متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة، على الرغم من الممارسات الإيرانية غير المبررة التي تتسم بالعدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية"، مؤكدة أن "إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي".

تلقي هذه التطورات بظلال من الشك على مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت الذي وقعه البلدان الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى معاودة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد مفاوضات إضافية على مدى 60 يوماً.