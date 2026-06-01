"أماك" تُطلق شركة للحفر الاستكشافي لدعم قطاع التعدين السعودي

أسست شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في السعودية، شركة "أدفانس دريلينج" وهي شركة مساهمة مبسطة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة أماك برأسمال 100 مليون ريال (40 مليون ريال رأس المال المدفوع)، مقرها نجران، وذلك لتسريع أعمال الاستكشاف ودعم تطوير مشاريع التعدين السعودية، بحسب بيان اليوم.

وستتولى الشركة الجديدة مهمة التركيز على دعم وتسريع أنشطة الاستكشاف الخاصة بـ "أماك"، وتقديم خدمات الحفر الاستكشافي لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الاستكشاف والتعدين.

ويأتي تأسيس شركة “أدفانس دريلينج ” امتداداً لإستراتيجية النمو التي أطلقتها أماك في سبتمبر 2024، والتي ترتكز على توسيع قاعدة الموارد المعدنية، وتسريع تحويلها إلى إنتاج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين.

وستستفيد "أدفانس دريلينج" من الخبرات التشغيلية والفنية المتراكمة لدى شركة أماك، بما يُمكّنها من تطبيق أحدث التقنيات وأفضل المعايير العالمية في أعمال الحفر والاستكشاف، إذ تمتلك أسطولا من معدات الحفر الحديثة، ما يُعزّز قدرتها على تنفيذ البرامج الاستكشافية بكفاءة وموثوقية .

يُمثّل تأسيس شركة 'أدفانس دريلينج' خطوةً إستراتيجيةً محوريةً متوافقة مع رؤية 2030، التي تستهدف أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستجابةً استباقيةً للطلب المتنامي على خدمات الحفر المتخصصة في السوق السعودية.

وتقدم الشركة منصة تشغيلية متكاملة تجمع خدمات الحفر والخدمات المكملة بكفاءة ومرونة أعلى، بحيث تصبح شريكا فاعلا لشركات التعدين والمستثمرين المهتمين بالاستكشاف التعديني، بما يسهم بشكل فعلي في بناء منظومة تعدينية وطنية متكاملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أماك"، المهندس جيوفري داي: يُعدّ الاستكشاف المحرك الرئيسي لنمو وتطوير قطاع التعدين. ومن خلال تطوير قدرات الحفر داخلياً، سنتمكن من تسريع تنفيذ برامجنا الاستكشافية وتحقيق كفاءة أعلى في العمليات، وتعظيم القيمة من قاعدة الموارد ورفع المساهمة في المحتوى المحلّي.

أضاف، "بينما ستكون أماك إحدى الشركات المستفيدة من خدمات أدفانس دريلينج، فإن الشركة ستقدم خدماتها أيضًا لأي شركات أخرى تحتاج إلى خدمات حفر استكشافي احترافية".