"أمازون" تقترب من الاستحواذ على "جلوبال ستار" لمنافسة "ستارلينك"

تُجري شركة " أمازون " مفاوضات متقدمة للاستحواذ على "غلوبال ستار"، المشغلة للأقمار الصناعية، في صفقة من شأنها تعزيز جهود عملاق التكنولوجيا لبناء عملياته الخاصة في مجال الأقمار الصناعية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

أفاد الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات، أنه من الممكن الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء. وأضافوا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وقد تنتهي المفاوضات دون اتفاق، أو قد يتغير موعد إتمام الصفقة. ولم يرد ممثل عن "غلوبال ستار" على طلب للتعليق، بينما امتنع متحدث باسم "أمازون" عن التعليق.

شهدت أسهم "غلوبال ستار" ارتفاعاً بنحو 19% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وتضاعفت القيمة السوقية للشركة أربع مرات تقريباً خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 9.4 مليار دولار.

تُوسّع أمازون شبكتها الفضائية "أمازون ليو" في المدار الأرضي المنخفض لمنافسة شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، والتي تضم وحدتها "ستارلينك" سريعة النمو أكثر من 10 ملايين مشترك نشط ونحو 10 آلاف قمر صناعي في المدار. ومن المتوقع أن تُدرّ "ستارلينك" إيرادات تتجاوز 9 مليارات دولار هذا العام.

يشهد الإنترنت الفضائي ذو النطاق العريض ازدهاراً كبيراً، لا سيما في المناطق النائية، إلا أن أمازون متأخرة عن تحقيق هدفها المتمثل في توسيع تغطيتها لتشمل أكثر من 7700 قمر صناعي. وطلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية التنازل عن الموعد النهائي أو تمديده لإطلاق 1600 قمر صناعي بحلول شهر يوليو.

قال جون ديفيز، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، إن "غلوبال ستار" قد تُسرّع جهود أمازون لأنها تُشغّل بالفعل شبكة أقمار صناعية فعّالة. إلا أن شبكة الشركة أصغر من شبكة "ستارلينك"، وتركز في الغالب على ربط الهواتف والأجهزة الأخرى في المناطق ذات التغطية الضعيفة. فعلى سبيل المثال، تُشغّل الشركة ميزة خدمات الطوارئ في أجهزة آيفون من "أبل".

نفوذ "أبل" في تحديد مستقبل "غلوبال ستار"

أفاد أشخاص مطلعون لـ"بلومبرغ" بأن العلاقة بين "أبل" و"غلوبال ستار" من المرجح أن تمنح صانعة آيفون نفوذاً في تحديد مستقبل مُزوّد ​​خدمة الأقمار الصناعية. في عام 2024، استثمرت "أبل" ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في مُشغّل الأقمار الصناعية، وحصلت على حصة 20% في الشركة كجزء من الصفقة. وقد تكون خطط "غلوبال ستار" التوسعية مرتبطة بخطة "أبل" لتطوير منتجاتها، ولن ترغب "أبل" في تغيير خططها، بحسب ديفيز.

تأسست "غلوبال ستار" في الأصل كمشروع مشترك بين شركتي "كوالكوم" و"لورال"، وأطلقت أول أقمارها الصناعية في المدار الأرضي المنخفض عام 1998. ويشغل بول جاكوبس منصب الرئيس التنفيذي للشركة، والذي كان رئيساً سابقاً لـ"كوالكوم"، وهو نجل إيروين جاكوبس، أحد مؤسسي "كوالكوم".

بلغ عدد مشتركي خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة لشركة "غلوبال ستار" نحو 800 ألف مشترك بنهاية العام الماضي. وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن مفاوضات الشركة مع "أمازون".