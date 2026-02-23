"ألفاريز آند مارسال" تتوسع في السعودية بخدمة استشارية جديدة

كشفت "ألفاريز آند مارسال" اليو الاثنين عن توسع جديد في السعودية عبر إطلاق خدمة استشارية للتسعير الداخلي، وفقا لما أعلنته في بيان.

الشركة قالت إنها وسعت نطاق ممارساتها الضريبية في السعودية من خلال إطلاق هذه الخدمة المخصصة، التي توفر لعملائه دعماً شاملاً في مجالات تصميم سياسات التسعير الداخلي، والتوثيق، والامتثال، وتسوية المنازعات، وهيكلة الضرائب.

تمثل هذه الخطوة، بحسب الشركة، المرحلة التالية من نمو خدماتها الضريبية في السعودية، التي تأسست في سبتمبر 2025.

يرأس الفريق الجديد دانيال خالد، الذي انضم إلى الشركة بصفته مديرًا إداريًا يتمتع بخبرة دولية تزيد عن 15 عامًا في مجال التسعير الداخلي والضرائب الدولية، بحسب البيان.