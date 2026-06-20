أكثر من 120 فرصة استثمار في جدة التاريخية خلال 2025

حققت جدة التاريخية عددا من الإنجازات خلال العام الماضي، شملت اعتماد أكثر من 120 فرصة استثمارية، واستحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة، وإضافة أكثر من 850 نشاطا تجاريا جديدا، بحسب تقرير حديث اطلعت عليه "الاقتصادية".

تواصل وزارة الثقافة السعودية جهود تحديث وتطوير مرافق جدة التاريخية وفق رؤية شاملة، توازن بين صون الهوية التاريخية ومتطلبات التنمية المعاصرة.

عملت الوزارة في هذا الإطار على ترميم وحماية الأصول التراثية والمحافظة عليها وتفعيلها، إلى جانب تطوير المرافق العامة والمباني غير التراثية ورفع كفاءتها بما يتكامل مع الطابع التاريخي للمنطقة.

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717مبنى تاريخيا و6.7 الف قطعة أثرية

التقرير أشار إلى أن 28 مبنى تاريخيا خضع للدراسة والتوثيق، وجرى تصنيف 717 مبنى تاريخيا وفقا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

جرى تطوير 48 ألف متر مربع من المساحات والمرافق العامة، إضافه إلى اكتشاف أكثر من 6.7 ألف قطعة أثرية، ومازال العمل مستمرا في أكثر من 18 موقعا.

أعيد استخدام أكثر من 2.6 ألف متر مربع من الحجر المرجاني (المنقبي)، و30 مبنى تراثيا كان قد جرى ترميمها بمساحة إجماليه تصل إلى 24 ألف متر مربع.

افتتحت 4 مواقع أثرية أمام الزوار، حيث تقدر عدد ساعات العمل الآمنة في مختلف المشاريع بأكثر من 37 مليون ساعة.

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أكثر من 12.5 مليون زائر لجدة التاريخية في 2025

تهدف هذه الجهود إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة حضريّة متكاملة ونابضة بالحياة تحتفي بالماضي وتستشرف المستقبل، بما يسهم في ترسيخ مكانة جدة التاريخية كوجهة ثقافية وسياحية رائدة على المستويين المحلي والعالمي.

وقد عززت جدة التاريخية مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية حيث جهود وزارة الثقافة تعكس التزام السعودية بالحفاظ على التراث وتعزيزه للجمهور المحلي والدولي.

في سجل زوار هذه المنطقة التاريخية خلال العام الماضي أكثر من 12.5 مليون زيارة، بحسب التقرير.



