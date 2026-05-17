أكبر مصفاة نفط في فيتنام تتوقع استقرار عملياتها حتى يونيو

تواصل أكبر مصفاة لتكرير النفط في فيتنام، تنويع مصادرها من الخام، وتثق في قدرتها على الحفاظ على استقرار عملياتها حتى يونيو، وفق بيان صادر عن الشركة.

وقالت "نغي سون للتكرير والبتروكيماويات" (Nghi Son Refinery & Petrochemical) في البيان إنها تعمل على تنويع مصادر الخام "من خلال تعزيز التعاون مع الموردين المحليين والدوليين عبر مناطق مختلفة".

تأتي تطمينات "نغي سون" في وقت استأنفت فيه ناقلة نفط عملاقة رحلتها متجهة إلى المصفاة بعد أن أوقفتها القوات الأميركية في خليج عُمان لعدة أيام. وبحلول صباح الأحد، كانت الناقلة "أغيوس فانوريوس 1" (Agios Fanourios I)، المحملة بمليوني برميل من النفط العراقي، قد عبرت خطاً تنفذ عنده الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الشحنات الإيرانية، بحسب بيانات تتبع السفن.

اقرأ أيضاً: أسعار الوقود تُلهب شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة

وقالت الشركة في بيانها اليوم: "رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل نغي سون في موقع جيد يتيح لها تشغيل عملياتها بأمان وموثوقية وكفاءة".

وأضافت أن المصفاة "واثقة من الحفاظ على عمليات تشغيل مستقرة حتى يونيو".

المصفاة، الواقعة بمحافظة ثانه هوا الساحلية الشمالية على بعد 200 كيلومتر تقريباً جنوب هانوي، عالجت نحو 2.6 مليون طن من الخام، وضخت حوالي 2.2 مليون طن من المنتجات النفطية في السوق خلال الربع الأول، وفق البيان.

تمتلك فيتنام مصفاتين تنتجان معظم احتياجاتها من الوقود. والمصفاة الأخرى هي "دونغ كوات" (Dung Quat) بطاقة إنتاجية 148 ألف برميل يومياً.

قد يهمك: جني الأرباح وعوائد السندات يضغطان على مؤشرات "وول ستريت"

بدأت مصفاة "نغي سون" عملياتها عام 2018، وتبلغ طاقتها نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، لإنتاج مشتقات مثل الديزل والبنزين. وهي مشروع مشترك بين شركة "فيتنام الوطنية للصناعة والطاقة" (Vietnam National Industry-Energy Group) المملوكة للدولة، و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركتي "إيدميتسو كوسان" (Idemitsu Kosan) و"ميتسوي كيميكالز" (Mitsui Chemicals) اليابانيتين.