أكبر شركة لشحن الحاويات تؤكد إصابة سفينة بـ"مقذوفين" قبالة العراق

أكّدت شركة "إم إس سي" MSC أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، التي تتخذ مقرّا لها في سويسرا، أن سفينة تابعة لها تعرّضت الاثنين لهجوم "بمقذوفَين" قبالة العراق، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها، بحسب بيان اليوم.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبّع السفن، كانت السفينة متجهة من ميناء أم قصر إلى ميناء حمد في قطر.

وأوردت الشركة في البيان أن "سفينتها +إم إس سي ساريسكا 5+ MSC Sariska V أُصيبت بمقذوفَين في ميناء أم قصر في جنوب العراق المحاذي للحدود مع الكويت والمطلّ على الخليج.

وأوضحت أن "الضربة الأولى حصلت فيما كان القبطان على متن السفينة وهي تغادر الميناء، والثانية حصلت بُعيد ذلك على مكان وجود الطاقم"، مؤكدة مع ذلك "سلامة" الطاقم.

وتدير الشركة أسطولا ضخماً يضم نحو 900 سفينة، وتعمل في أكثر من 155 دولة حول العالم عبر شبكة واسعة تتجاوز 675 مكتبا.

وأكّد مسؤولان أمنيان عراقيان وفقا لوكالة فرانس برس، أن السفينة، التي ترفع علم بنما، أُصيبت بـ"صاروخ" ألحق أضرارا بها.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن العراق استقبال سفن عدة في موانئه الجنوبية المطلّة على الخليج والتي تشكّل منفذه البحري الوحيد، بعدما تأثر اقتصاده بشكل بالغ جرّاء إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير.