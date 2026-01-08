أكبر شركة برمجيات كندية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض هذا الشهر

من المقرر أن تفتتح "أوبت تكست" Open Text، أكبر شركة برمجيات كندية، رسميا مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر من السكرتير الإعلامي في وزارة التجارة الدولية الكندية حصلت " الاقتصادية" على نسخة منه.

الوزير سيدهو سيجري جولة في المنطقة تشمل السعودية، برفقة وفد تجاري رفيع المستوى، خلال الفترة من 7 إلى 14 ينايرالجاري، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار الكنديين.

الزيارة، التي سيلتقي خلالها الوزير بمسؤولين حكوميين وقادة أعمال لتعزيز الشراكات الاقتصادية الكندية، ستركز على فتح أسواق جديدة أمام الشركات الكندية وتعميق العلاقات التجارية ودفع عجلة تنويع التجارة.

سيناقش سيدهو كذلك الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الجارية، وسيجري زيارات ميدانية تُبرز المشاريع والشراكات الناجحة.

شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي

تدخل "أوبن تكست" ضمن قائمة الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة معلومات المؤسسات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث توفر للمؤسسات حول العالم منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة.

سيشارك في افتتاح المقر الإقليمي كذلك السفير الكندي لدى السعودية جان-فيليب لينتو، والنائب الأول للرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات في الشركة هاري أدامز، ونائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط جورج شمبري، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية.

الشركة أكدت لـ"الاقتصادية" أن الافتتاح يمثل خطوة إستراتيجية تبرز التزاما طويل الأمد تجاه السعودية ودعمها لمسيرة التحول الرقمي، من خلال حلول مبتكرة في إدارة المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وزير التجارة الدولية الكندي قال بدوره: "ستُسرّع هذه الزيارة إلى منطقة الخليج وتيرة الفرص الاقتصادية الجديدة لكندا، وستدعم شركاتنا في الحصول على عقود قيّمة، وستفتح آفاقًا في بعض أسرع أسواق العالم نموًا".

البيان الكندي أكد أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تبادل تجاري بين البلدين بلغت قيمته 4.1 مليار دولار خلال 2024.

شمل هذا التبادل صادرات من كندا بملياري دولار، مقابل واردات قيمتها 2.1 مليار.

في نوفمبر 2025، أعلنت كندا والسعودية بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين.

الرياض تواصل جذب الشركات العالمية

تشهد الرياض نموا في إقبال الشركات العالمية على تأسيس مقارها الإقليمية وتوسيع نطاق أعمالها في السوق السعودية، حيث ارتفع عدد الشركات من 500 إلى 600، ليصل أخيرا إلى 676 شركة وفق ما ذكره وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في أكتوبر الماضي.

ونجحت السعودية في تجاوز هدفها المفترض تحقيقه 2030 في ملف جذب مقرات الشركات العالمية إلى عاصمتها والذي كان يستهدف جذب 500 شركة بحلول 2030.

في مجال الذكاء الاصطناعي، سجلت السعودية حضورها الدولي ضمن الدول الـ10 الأولى التي تميزت في مجالات الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث حلّت في المرتبة المرتبة الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونسبة نمو الوظائف في القطاع، وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان لعام 2025.

حصلت السعودية ضمن المؤشر ذاته على المرتبة السابعة عالميًا في استقطاب كفاءات الذكاء الاصطناعي، نظير ما تتميز به من بيئة تقنية وتنظيمية جاذبة للخبرات العالمية، وداعمة لنمو قطاع التقنيات المتقدمة

كما نالت المرتبة الثامنة عالميًا في الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، والاستشهادات العلمية المتخصصة في المجال.



