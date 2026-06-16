أغنى 500 شخص في العالم يضيفون 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد

بكل المقاييس تقريباً، كان يوم الإثنين 15 يونيو يوماً استثنائياً لأثرياء العالم، فمع إغلاق التداولات في نيويورك، أضاف أغنى 500 شخص في العالم 336 مليار دولار إلى ثرواتهم، وهو أكبر مكسب يُسجّل في يوم واحد على الإطلاق، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبذلك ارتفع صافي ثرواتهم الإجمالية إلى رقم قياسي بلغ 13.3 تريليون دولار.

عزز إيلون ماسك، أول تريليونير في العالم، صدارته للقائمة بعدما ارتفعت ثروته الصافية بأكثر من 10% لتصل إلى 1.27 تريليون دولار. أما الأشخاص الاثنا عشر الذين يتذيلون القائمة - وهم الأقل ثراءً بين نخبة المليارديرات - فقد بلغت ثروة كل منهم 7.9 مليار دولار، وهو أعلى حد على الإطلاق لدخول المؤشر.

للمزيد: إيلون ماسك ونادي التريليون .. كيف ضاعف ثروته 5500 ضعف خلال 24 عاما؟

شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً قبيل جلسة يوم الإثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" قد حققت انطلاقة قوية في الأسبوع السابق بعد إدراجها كشركة عامة. ودفعت هذه الأجواء المتفائلة مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي، بينما أنهى كل من مؤشري "ناسداك 100" و"إم إس سي آي" العالمي تداولاتهما بالقرب من أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

كانت "سبيس إكس" المحرك الأكبر لموجة ارتفاع الثروات، بعدما سارع المستثمرون الأفراد إلى شراء أسهمها. ما رفع قيمتها السوقية بنسبة 20% يوم الاثنين. وساهم هذا الارتفاع في إضافة 164 مليار دولار إلى صافي ثروة إيلون ماسك، وهو مبلغ يوازي تقريباً إجمالي المكاسب التي حققها الأشخاص الـ499 الآخرون المدرجون في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويُعد من أكبر الزيادات اليومية في الثروة التي تم تسجيلها على الإطلاق.

إيلون ماسك يتفوق بفارق كبير عن منافسيه في قائمة أثريا العالم بعد طرح "سبيس إكس"

اقرأ المزيد: بترولاين أمام هرمز .. منظومة تعيد السيطرة على مفاتيح تصدير النفط

لطالما جسّدت ثروة ماسك الفجوة الهائلة في توزيع الثروة بين نخبة الأثرياء في العالم وبقية السكان. لكنها أصبحت اليوم أيضاً مثالاً على اتساع الفجوة داخل صفوف فاحشي الثراء أنفسهم. فبحسب بيانات المؤشر، يسيطر أغنى 50 شخصاً في العالم على ثروات تبلغ 6.5 تريليون دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي ثروات الأشخاص الـ450 الآخرين في القائمة، والبالغة 6.8 تريليون دولار.

تصنيفات