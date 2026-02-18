أسعار الذهب تتجاوز 4900 دولار وسط ترقب لمحضر الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع سعر الذهب مجدداً فوق 4900 دولار للأونصة مع إقبال مشترين على اقتناص الانخفاض بعد تراجع دام يومين، بينما يترقب المتداولون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

صعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.3% في تداولات ضعيفة يوم الأربعاء، مع إغلاق جزء كبير من آسيا بسبب عطلة رأس السنة القمرية.

وكان المعدن قد فقد أكثر من 3% خلال الجلستين السابقتين، كتب محللو "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets) في مذكرة أنه يمكن للمستثمرين أن "يتوقعوا بشكل معقول تراجع" أسعار المعادن النفيسة طوال فترة العطلة.

كانت موجة صعود قوية قد دفعت سعر الذهب إلى مستوى قياسي فوق 5595 دولاراً للأونصة في أواخر يناير، لكن السوق شهدت ارتفاعاً مفرطاً بعد قفزة في عمليات الشراء المضاربي، لتتراجع الأسعار إلى ما يقارب 4400 دولار خلال جلستين فقط. ورغم أن المعدن استعاد نحو نصف هذه الخسائر، فإن التداولات ظلت متقلبة بشكل غير معتاد منذ موجة الهبوط.

وتتوقع بنوك عدة، من بينها "بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع بقاء العوامل التي دعمت الارتفاع التدريجي السابق للذهب قائمة.

وتشمل هذه العوامل تصاعد التوترات الجيوسياسية والابتعاد عن السندات السيادية والعملات، إضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ترقب لمحضر الاحتياطي الفيدرالي

على المدى القريب، سيركز المستثمرون على تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن دلائل بشأن السياسة النقدية الأمريكية، فضلاً عن محضر اجتماع يناير، حين قرر صناع السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ويُعدّ الميل إلى خفض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للمعادن النفيسة غير المدرة للعائد، إذ ارتفع الذهب لفترة وجيزة يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات تضخم معتدلة المبررات لخفض تكاليف الاقتراض.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تظل مستقرة "لبعض الوقت"، إلى أن يرى المسؤولون مزيداً من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي إن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيضات هذا العام إذا واصل التضخم مساره نحو ذلك الهدف.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4917.45 دولار للأونصة عند الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت لندن. وصعدت الفضة بنسبة 3.1% إلى 75.78 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 1.4%، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.8%. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%.