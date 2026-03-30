أسعار الألمنيوم ترتفع 6% بعد استهداف مصاهر في البحرين والإمارات

ارتفعت أسعار الألمنيوم، 6% اليوم، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 4.2% عند 3435 دولارا للطن، بعد استهداف اثنين من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم في دول البحرين والإمارات.

وأشارت المحللة في بنك "سويسكوت" إيبك أوزكاردسكايا في تقرير إلى أن "تصاعد الصراع وتمدده في الشرق الأوسط أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والألومنيوم فور افتتاح الأسواق".

وبعد أكثر من شهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، لا يزال الصراع محتدما، وتتواصل الهجمات من كلا الجانبين، ما يعيد إحياء المخاوف من اضطرابات كبيرة وإنعكاسات على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت طهران مسؤوليتها عن هجمات استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم في منطقة الخليج، وتحديدا في البحرين والإمارات.

وأشار محللون في بنك "أي أن زد" في تقرير إلى أن "الشرق الأوسط أصبح موردا رئيسيا للاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة واليابان" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى فرض عقوبات على واردات الألومنيوم من موسكو.

وأضافوا أن "أي اضطراب إضافي في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم والرسوم".