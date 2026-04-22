أرباح "السعودي للاستثمار" ترتفع 3% مع نمو دخل العمليات

سجل صافي ربح "البنك السعودي للاستثمار" ارتفاعا بلغ نحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 519.6 مليون ريال، مقابل 503 ملايين في الربع المماثل من العام السابق، وفقا للنتائج المعلنة اليوم على "تداول" اليوم الأربعاء.

عزا البنك ارتفاع الربح الفصلي على أساس سنوي إلى نمو إجمالي دخل العمليات في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي مصاريف العمليات.

دخل العمليات الإجمالي ارتفع 0.6%، مع نمو صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية ودخل عمليات أخرى.

قابل ذلك انخفاض جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

إجمالي مصاريف العمليات انخفض 4.7% نتيجة تقلص المصاريف العمومية والإدارية، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، والاستهلاك والإطفاء.

جاء هذا على الرغم من الارتفاع الجزئي في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجار ومصاريف مبانٍ.

تشير البيانات إلى استمرار تحقيق مستويات ربحية مستقرة، ما يُظهر تحسنا تدريجيا في الأداء.

تأتي النتائج في ظل بيئة مصرفية داعمة، مع استمرار نمو الأنشطة التمويلية وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية، ما يعزز قدرة البنك على تحقيق عوائد مستقرة.

البنك السعودي للاستثمار يعد من البنوك المتوسطة في السوق السعودية، ويقدم خدمات مصرفية تشمل الأفراد والشركات، مع تركيز متزايد على الحلول الرقمية وتنويع مصادر الدخل.